Почему молодежь из других регионов выбирает Нижний Новгород для переезда Общество

Фото: Кира Мишина

С каждым годом Нижегородская область становится все привлекательнее для переезда из других регионов и даже стран. Молодые люди со всей России выбирают Нижний Новгород из-за новых возможностей и разнообразной культурной жизни. Свою историю переезда изданию "КП-Нижний Новгород" рассказала студентка Алина.

Алина родилась и выросла в Омске. Еще в подростковом возрасте она почувствовала, что родной город ей становится тесен. Не из-за бунтарского характера или мечтательности, а из-за внутренней потребности к движению вперед. С 14 лет ей казалось, что все вокруг застыло, будто нет ни вдохновения, ни перспектив.

Творчество всегда было важной частью ее жизни: Алина поет, играет на гитаре и ведет активные страницы в соцсетях. Сейчас ей 21, она учится на психолога в ННГУ и вспоминает, как решилась на переезд, толком не зная, чего ожидать.

"Изначально думала о Москве, но реальность в 11 классе была жестокой: высокая плата за обучение и аренду жилья - непосильно для моей семьи. Тогда мне рассказали о Нижнем Новгороде. Я зашла в интернет, посмотрела фотографии, после чего съездила туда сама и поняла, что именно там может начаться мой новый этап жизни", - поделилась Алина.

Первое впечатление от города оказалось ярким. Много зелени, другой воздух, все выглядело живее и современнее, чем дома. Алина не строила ожиданий, и, возможно, поэтому город ее приятно удивил. Ей сразу запомнились архитектура, атмосфера, широкие виды, открытые люди.

С учебой тоже все сложилось. Она поступила на кафедру психологии в ННГУ. Группа оказалась дружной, преподаватели — внимательные, а сам учебный процесс вдохновляющий. С жильем повезло, так как удалось найти квартиру в Новой Кузнечихе. Район не самый центральный, но условия хорошие.

Некоторые сложности все же возникли. Главная — общественный транспорт. Иногда маршрутки просто не приезжают, особенно в часы пик. В Омске, по словам Алины, автобусы ходят стабильнее. Но в Нижнем есть плюс — студенческая транспортная карта с безлимитными поездками, что действительно удобно и экономит деньги.

Особенно девушку поразило количество возможностей. Город буквально наполнен бесплатными мероприятиями, лекциями и мастер-классами. Много интересных мест для отдыха — набережные, кафе, фестивали.

Алина ощутила в столице Приволжья другой темп жизни — активный, но без изнуряющей суеты.

"Здесь приятно просто погулять: пройтись по улице Большая Покровская, заглянуть в Кремль, спуститься по Чкаловской лестнице на набережную и посмотреть на потрясающий закат, ведь неслучайно Нижний называют "Столицей закатов", - отметила студентка.

Чувство дома ей дали новые друзья, которых Алина нашла по интересам. Несмотря на то, что первые полгода были трудными, возвращаться в Омск она не хочет, несмотря на то, что первые месяцы жизни в Нижнем были непростыми.

"Совет тем, кто тоже думает о переезде? Понимайте, зачем вы это делаете, и не бойтесь перемен. Будьте открытыми и терпеливыми, а Нижний - он все даст. Надо только решиться", - добавила Алина.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде 14 иностранным гражданам вручили разрешения на временное проживание в Российской Федерации.