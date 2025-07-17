Метростроевцы ускорили строительство монтажной камеры на площади Свободы

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На площади Свободы активно продвигается строительство монтажной камеры для щитов, которые будут использоваться при проходке тоннеля в сторону станции "Горьковская".
По данным телеграм-канала "МетроНН", на сегодняшний день завершено около 70% ограждающих конструкций камеры. Эти элементы играют ключевую роль в обеспечении устойчивости сооружения и безопасности дальнейших работ.
В рамках реализации проекта уже вывезено свыше 4800 кубометров грунта. Основные работы ведутся по технологии "стена в грунте" — на текущий момент забетонирована 81 "захватка".
Для усиления монолитной стены монтажной камеры специалисты уложили порядка 700 тонн металлических каркасов и использовали около 5000 кубометров бетона.
Проект уверенно движется к экватору, две трети пути уже позади.
Ранее сообщалось, что на продление Автозаводской линии метро направят еще более 363,5 млн рублей.
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