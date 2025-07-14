Еще три гаража изымут в Сормовском районе ради строительства метро

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В Нижнем Новгороде продолжается изъятие гаражей для продления Сормовско-Мещерской линии метрополитена. Очередное постановление администрации города предусматривает прекращение прав собственности и пользования на три земельных участка и расположенные на них капитальные гаражи в Сормовском районе.
Речь идет об объектах, находящихся в районе улицы Калашникова, на территории гаражно-строительного кооператива №3.
Правообладателям будет предоставлено возмещение за участки и объекты недвижимости в соответствии с действующим законодательством. Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами обязан в течение десяти дней уведомить собственников и определить размер компенсации.
В случае отказа от добровольного подписания соглашения об изъятии нижегородские власти намерены обращаться в суд. После перехода прав собственности к муниципалитету объекты будут сняты с кадастрового учета и снесены.
Муниципальное казенное учреждение, ответственное за развитие метрополитена, займется организацией демонтажа гаражей и обеспечением безопасности на этих участках до начала работ.
Постановление вступило в силу со дня подписания и будет действовать в течение трех лет.
Напомним, контракт на возведение новой станции метро в Сормовском районе заключили в августе 2022 года. Ее построят недалеко от улицы Станционной, проект, как ожидается, будет готов до конца года.
Ранее стало известно, что строительство метро в Сормове спровоцировало волну регистрации гаражей.
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