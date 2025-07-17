"Шкоду", "Ниссан" и "Ладу" забрали приставы у нижегородцев в счет долга

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В Нижнем Новгороде прошел совместный рейд сотрудников регионального управления ФССП и Госавтоинспекции. За несколько часов работы им удалось взыскать почти 1 миллион рублей долгов с водителей, которые игнорировали свои обязательства, сообщили в ведомстве.
В поиске неплательщиков помогал комплекс "Дорожный пристав". Эта система автоматически сверяет номера проезжающих машин с базой ФССП и показывает, кто из водителей числится в должниках.
В итоге были выявлены четыре автовладельца, у которых накопились долги по кредитам, коммуналке и возмещению материального ущерба. Общая сумма задолженности составляет свыше 966 тысяч рублей.
Все водители были заранее в курсе своих долгов. Но поскольку они не торопились рассчитываться, приставы арестовали автомобили должников: "Шкода Фабия", "Ниссан Х-Трэйл", "ВАЗ 21150" и "Рено Сандеро Стэпвей".
Теперь у владельцев этих машин есть 10 дней, чтобы рассчитаться. Если этого не произойдет, транспорт отправится на продажу, а вырученные деньги пойдут в счет долга.
Ранее сообщалось, что конфискованный у пьяной нижегородки внедорожник отправили в зону СВО.
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