"Шкоду", "Ниссан" и "Ладу" забрали приставы у нижегородцев в счет долга Происшествия

Фото: пресс-служба ГУФССП по региону

В Нижнем Новгороде прошел совместный рейд сотрудников регионального управления ФССП и Госавтоинспекции. За несколько часов работы им удалось взыскать почти 1 миллион рублей долгов с водителей, которые игнорировали свои обязательства, сообщили в ведомстве.

В поиске неплательщиков помогал комплекс "Дорожный пристав". Эта система автоматически сверяет номера проезжающих машин с базой ФССП и показывает, кто из водителей числится в должниках.

В итоге были выявлены четыре автовладельца, у которых накопились долги по кредитам, коммуналке и возмещению материального ущерба. Общая сумма задолженности составляет свыше 966 тысяч рублей.

Все водители были заранее в курсе своих долгов. Но поскольку они не торопились рассчитываться, приставы арестовали автомобили должников: "Шкода Фабия", "Ниссан Х-Трэйл", "ВАЗ 21150" и "Рено Сандеро Стэпвей".

Теперь у владельцев этих машин есть 10 дней, чтобы рассчитаться. Если этого не произойдет, транспорт отправится на продажу, а вырученные деньги пойдут в счет долга.

Ранее сообщалось, что конфискованный у пьяной нижегородки внедорожник отправили в зону СВО.