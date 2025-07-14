Житель Выксы погасил 5 млн рублей долга после вмешательства приставов Экономика

Фото: ГУФССП России по Нижегородской области

Житель Выксы полностью погасил долг в размере более 5 миллионов рублей бывшему деловому партнеру. Средства были взысканы за счет удержаний из заработной платы, сообщили в региональном управлении ФССП.

Мужчины ранее вели совместный бизнес. В рамках доверительных отношений один из них неоднократно занимал деньги у другого, оформляя расписки с указанием сроков возврата. Однако обязательства он не исполнил, что привело к конфликту и последующему обращению в суд.

Суд удовлетворил иск кредитора и выдал исполнительный документ на взыскание долга в размере 4 миллиона 775 тысяч рублей. Документ поступил в Выксунское районное отделение судебных приставов.

После возбуждения исполнительного производства должник был уведомлен о необходимости погашения задолженности добровольно. Однако в установленный срок он этого не сделал, в связи с чем был дополнительно взыскан исполнительский сбор в размере 334 тысяч рублей.

В рамках принудительного исполнения приставы приняли ряд ограничительных мер. Были арестованы счета и автомобиль должника, введен запрет на регистрационные действия с транспортным средством, а также ограничен выезд за границу.

Ключевым фактором в исполнении решения суда стало наличие у мужчины стабильного дохода. Судебный пристав вынес постановление об удержании части заработной платы, что позволило в полном объеме взыскать всю сумму долга.

После полного погашения задолженности исполнительное производство было завершено фактическим исполнением.

Ранее сообщалось, что нижегородская компания погасила миллионный долг, опасаясь продажи земли.