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Общество

Первый этап строительства нижегородского ИТ-кампуса "Неймарк" завершен

18 июля 2025 15:22  [47] Общество
Завершился первый этап строительства ИТ-кампуса Неймарк

Фото: Полина Зубова

В Нижнем Новгороде завершен первый этап строительства ИТ-кампуса "Неймарк". Объект прошел проверку региональной Инспекции государственного строительного надзора и получил разрешение на ввод в эксплуатацию студенческих общежитий.

В рамках первого этапа возведены 18 жилых корпусов на улице Большие Овраги. Эти здания рассчитаны на комфортное проживание 1359 студентов. Уже осенью текущего года сюда заселятся обучающиеся по сетевым ИТ-программам университета "Неймарк", а также студенты других вузов города.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что даже до завершения всего проекта студенты смогут получать качественное ИТ-образование, живя в современных условиях в центре города.

Кроме того, планируется, что в комплексе разместятся участники Слета Всемирного фестиваля молодежи, который пройдет в Нижнем Новгороде с 17 по 21 сентября 2025 года.

Напомним, инфраструктура нового студгородка включает разнообразные варианты размещения – от одноместных и двухместных комнат до двухкомнатных блоков на троих или четверых жильцов. В каждом блоке предусмотрено два санузла и душевая. Для удобства студентов в зданиях оборудованы коворкинги, общественные пространства, подземная парковка на 110 машин, кафе, магазины и другие объекты. В перечень доступных сервисов входят клининг, высокоскоростной Wi-Fi, круглосуточная охрана и услуги консьержа.

Особое внимание при строительстве уделялось цифровым технологиям. Для комплекса создана ТИМ-модель – виртуальный двойник зданий. Также внедрена интеллектуальная система управления, использующая искусственный интеллект. Она будет отслеживать потенциальные угрозы, управлять энергопотреблением и оперативно реагировать на нештатные ситуации.

Заместитель губернатора Андрей Саносян подчеркнул, что регион последовательно развивает инфраструктуру для подготовки специалистов будущего. По его словам, ИТ-кампус станет точкой притяжения для молодых талантов и будет способствовать формированию экономики знаний в регионе.

Для студентов университета "Неймарк" предусмотрена возможность компенсировать до 100% стоимости обучения и проживания за счет ежегодного грантового конкурса. Подать заявку на проживание смогут также студенты других вузов.

Строительство остальных объектов кампуса продолжается. На проспекте Гагарина возводятся дополнительные гостиничные корпуса на 4250 мест для студентов и преподавателей. На улице Дальней строится главный учебный корпус площадью свыше 34,3 тысячи квадратных метров, в составе которого будут современные лаборатории и общественные пространства.

Весь проект ИТ-кампуса включает пять объектов общей площадью 225,6 тысячи квадратных метров. Завершение всех строительных работ запланировано на 2028 год.

Создание сети современных студенческих кампусов в России реализуется по поручению президента Владимира Путина. Финансирование проектов осуществляется за счет федерального и регионального бюджетов, а также привлечения внебюджетных средств.

Ранее корреспондент НИА "Нижний Новгород" побывала в ИТ-кампусе и показала условия, в которых будут жить будущие студенты.

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Теги:
Вузы ИТ-кампус "Неймарк" Строительство
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