Нижегородский минспорт закупит снегоходы почти на 6 миллионов рублей Спорт

Фото: Александр Воложанин

Министерство спорта Нижегородской области объявило аукцион на поставку снегоходов, общая стоимость которых составит 5,7 миллиона рублей. Информация об этом размещена на официальном портале государственных закупок.

Согласно условиям тендера, планируется приобретение десяти снегоходов модели "Буран Лидер АДЕ" или аналогичных по техническим характеристикам. Каждая единица техники должна быть рассчитана минимум на двух человек, иметь двигатель мощностью менее 60 лошадиных сил, гидравлические тормоза и двухгусеничную конструкцию.

Поставку снегоходов планируют распределить по десяти муниципалитетам региона: Вадскому, Варнавинскому, Вачскому, Воскресенскому, Гагинскому, Сергачскому и Павловскому округам, а также в города Кулебаки, Шахунья и Бор.

Победитель аукциона обязан будет поставить технику в течение двух месяцев после подписания контракта. Итоги торгов подведут 28 июля.

Ранее сообщалось, что 10 миллионов рублей направит нижегородский минспорт на закупку турникетов.