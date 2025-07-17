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Общество

Число обращений из-за укусов клещей в Нижегородской области выросло на 9%

18 июля 2025 16:25  [103] Общество
На 9% вырос уровень обращаемости из-за укусов клещей в Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области продолжают фиксировать рост обращений, связанных с укусом клеща.

Всего с 3 марта 2025 года зарегистрировано 7074 обращения по поводу присасывания клещей, среди них 2092 — от детей, сообщает управление Роспотребнадзора по Нижегородской области. 

Специалисты отмечают, что текущий уровень обращаемости на 9% превышает средние показатели за многолетний период.

Экстренную профилактику с использованием противоклещевого иммуноглобулина прошли 1195 человек, из них 1143 — дети. Лабораторно исследовано 7077 клещей, снятых как с людей, так и с объектов окружающей среды. В 17,7% случаев были выявлены возбудители инфекций. Вирус клещевого энцефалита обнаружен у 0,3% исследованных особей, боррелии — у 20%, анаплазмы — у 2,6%, эрлихии — у 0,7%. 

Прививки от клещевого энцефалита получили 9208 человек, включая 1335 детей. 

На сегодня подтверждены три случая заболевания клещевым энцефалитом, один из которых произошёл в Варнавинском округе. В остальных случаях заражение произошло за пределами региона — в Ивановской области и на Алтае. Пострадавшие не обратились за медицинской помощью, и профилактика не проводилась. Также зарегистрировано 50 случаев иксодового клещевого боррелиоза, в том числе, у трёх детей. 

Роспотребнадзор напоминает: для защиты от клещей необходимо носить закрытую одежду при посещении леса и зелёных зон, использовать репелленты, регулярно осматривать себя и домашних животных, а также избегать отдыха в местах с высокой травой. 

При обнаружении клеща следует немедленно обратиться в медучреждение. Насекомое необходимо сохранить для лабораторного анализа — даже если оно мёртвое, важно сохранить его целостность и поместить в герметичную ёмкость с влажной ваткой.

Ранее биолог рассказала нижегородцам, каких насекомых стоит опасаться в лесах.

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Теги:
Клещи Роспотребнадзор
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