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Общество

Выяснилось, в каких округах Нижегородской области клещи нападают чаще всего

03 июля 2025 18:36  [73] Общество
Выяснилось, в каких округах Нижегородской области клещи нападают чаще всего

Фото: Александр Воложанин

С начала сезона активности клещей в Нижегородской области зарегистрировано уже 6016 обращений в медицинские учреждения по поводу укусов. В числе пострадавших — 1813 детей. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора по состоянию на 3 июля 2025 года.

Экстренную профилактику с применением иммуноглобулина получили 1033 человека, включая 986 детей.

В лабораториях исследовано 6225 клещей, из которых 5934 были сняты с людей. В 1101 случае выявлены возбудители инфекций. Так, 0,3% клещей оказались заражены вирусом клещевого энцефалита, 19,7% — боррелиями, 2,8% — анаплазмами и 0,6% — эрлихиями.

На территории области зафиксированы 2 случая заболевания клещевым энцефалитом. В одном случае заражение произошло в Варнавинском округе, в другом — в Ивановской области. Оба пострадавших не обратились за медицинской помощью, поэтому профилактика не проводилась. Также зарегистрировано 32 случая иксодового клещевого боррелиоза, включая два случая у детей.

Против клещевого энцефалита в области привито 9208 человек, в том числе 1335 детей.

Мониторинг обращаемости населения стартовал 3 марта и охватывает 49 муниципалитетов области, а также 8 районов Нижнего Новгорода. Уровень обращений находится на среднемноголетнем уровне.

Наибольшее число случаев зафиксировано в Борском (348), Дзержинском (328), Павловском (372), Городецком (243), Ветлужском (230) округах, а также в Шахунье (229). В Нижнем Новгороде чаще всего жалобы поступали из Автозаводского (441), Приокского (392), Советского (355) и Ленинского (344) районов.

По данным ведомства, чаще всего укусы происходят на садово-огородных участках (22%), в сельской местности (22%), на придомовых территориях (17%) и в лесах (16%). Реже клещи нападали на людей на кладбищах (4%), в парках и скверах (3%), а также на пляжах, в санаториях и других местах.

Для снижения риска заражения продолжаются акарицидные обработки территорий. На сегодняшний день обработано 4413,7 га, что составляет 101% от запланированного объёма. В том числе в местах летнего отдыха детей обработано 539,7 га (99% от плана).

Ответственность за проведение обработок несут органы власти, юридические лица, предприниматели и руководители садоводческих и дачных объединений.

Ранее сообщалось, что нижегородцы стали активнее прививаться от гриппа и клещевого энцефалита.

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Теги:
Клещи Роспотребнадзор
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