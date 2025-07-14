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Экономика

Общественные обсуждения проекта дублёра Ленина в Нижнем Новгороде отменили

16 июля 2025 20:25  [78] Экономика
Общественные обсуждения проекта дублёра Ленина в Нижнем Новгороде отменили

Общественные обсуждения проекта планировки и межевания территории под строительство дублёра проспекта Ленина в Нижнем Новгороде отменены. Об этом сообщается на официальном сайте городской администрации.

Отмечается, что письмо об отмене поступило от регионального минграда 15 июля — за день до предполагаемого начала слушаний. Причина такого решения не указывается. 

Проект должен был охватить участок от улицы Советской до Молитовского моста. Обсуждения планировалось провести с 16 по 25 июля. Инициатором проекта выступало ООО "ДЛ ПЛЮС". Ранее компания получила разрешение на разработку проектной документации. 

Отметим, что проектирование будет вестись по двум участкам по отдельности. Первый пролегает от улицы Советской до Молитовского моста. Здесь планируется реализовать сразу три этапа первой очереди строительства дублёра, общей протяжённостью около 5,2 километра. 

Второй участок тянется от Молитовского моста до Заречного бульвара и улицы Баумана. Он включает в себя четвёртый этап первой очереди, протяжённостью примерно 1,5 километра.

Ранее сообщалось, что дублер проспекта Ленина в Нижнем Новгороде планируют построить к 2029 году.

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Теги:
Дороги Минград Строительство
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