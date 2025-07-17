Двух нижегородок заподозрили в хранении наркотиков в крупном размере Происшествия

В Ленинском районе Нижнего Новгорода возбуждено уголовное дело в отношении двух молодых девушек, которых подозревают в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщили в Следственном управлении СК России по Нижегородской области.

По данным следствия, 17-летняя и 19-летняя девушки попали в поле зрения правоохранителей 16 июля. В этот день сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России провели оперативные мероприятия в квартире на проспекте Ленина, где проживали подозреваемые.

В ходе обыска в помещении нашли пакеты с веществом, содержащим наркотическое средство. Согласно заключению экспертов, общий вес изъятого превысил 2,9 грамма, что квалифицируется как крупный размер.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ — незаконное приобретение, хранение и перевозка наркотических средств в крупном размере.

Следователи продолжают работу по установлению всех обстоятельств произошедшего. Ведется сбор доказательств, а также выясняются причины и условия, которые могли способствовать совершению преступления.

В ведомстве напомнили, что незаконный оборот наркотиков влечет за собой уголовную ответственность. Санкция соответствующей статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы. Кроме того, подчеркивается, что распространение подобных веществ наносит серьезный вред здоровью и представляет угрозу жизни.

Ранее сообщалось, что почти 1,5 кг мефедрона изъяли у нижегородских закладчиков.