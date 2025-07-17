Госинспекция труда заинтересовалась смертельным ДТП в Воротынском районе

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Гострудинспекция в Нижегородской области начинает расследование после смертельного ДТП с чиновниками из Чувашии на трассе М-7 "Волга" в Воротынском округе. Об этом сообщила ее пресс-служба.
ДТП произошло 15 июля. В результате погибли два человека, еще один получил серьезные травмы.
Отмечается, что в автомобиле "Джили" находились сотрудники администрации Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики. Машиной управлял водитель МКУ "ЦХО Чебоксарского муниципального округа". Вместе с ним в салоне находились заместитель главы администрации округа — начальник управления организационно-контрольной, правовой и кадровой работы, а также начальник юридического отдела. Все трое возвращались из командировки из Нижнего Новгорода.
В результате столкновения водитель и начальник юридического отдела скончались на месте. Заместитель главы администрации получила множественные травмы и была доставлена в больницу.
В Гострудинспекции сообщили, что извещение о несчастном случае на производстве от работодателя в установленные законом сроки не поступило. Это расценивается как нарушение статьи 228.1 Трудового кодекса РФ.
Главный государственный инспектор труда в Нижегородской области Илья Мошес отметил, что в рамках действующего законодательства начато официальное расследование. Его цель — установить все обстоятельства и причины произошедшего.
Ранее сообщалось, что водитель автоцистерны умер за рулем в Нижегородской области, Госинспекция начала расследование.
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