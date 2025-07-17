Карту точек с бесплатным Wi-Fi создают в Нижегородской области
В каких округах Нижегородской области клещи нападают чаще всего
СК предупредил о массовых взломах аккаунтов в Telegram
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
17 июля 2025 17:05  [61] Бастрыкин изучит дело о вымогательстве подростков в Выксе
17 июля 2025 16:07  [125] СК задержал подростков, напавших на мужчину в Дзержинске
17 июля 2025 15:50  [144] Госинспекция труда заинтересовалась смертельным ДТП в Воротынском районе
17 июля 2025 15:24  [209] Бастрыкину доложат о ДТП с самокатчиком и годовалым малышом
17 июля 2025 13:25  [199] Массовая гибель рыбы произошла в арзамасском пруду
17 июля 2025 13:00  [184] Трое детей пострадали в ДТП в Балахне
17 июля 2025 12:00  [246] Молодой человек вскрыл вены на Покровке, а потом сбежал из больницы
17 июля 2025 09:43  [254] Водитель автоцистерны умер за рулем в Нижегородской области
17 июля 2025 09:00  [229] Тело мужчины нашли в реке Ветлуга под Красными Баками
16 июля 2025 19:00  [388] Сотрудник завода в Кулебаках умер на рабочем месте
Происшествия

Госинспекция труда заинтересовалась смертельным ДТП в Воротынском районе

17 июля 2025 15:50  [144] Происшествия
Госинспекция труда заинтересовалась смертельным ДТП в Воротынском районе

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Гострудинспекция в Нижегородской области начинает расследование после смертельного ДТП с чиновниками из Чувашии на трассе М-7 "Волга" в Воротынском округе. Об этом сообщила ее пресс-служба. 

ДТП произошло 15 июля. В результате погибли два человека, еще один получил серьезные травмы.

Отмечается, что в автомобиле "Джили" находились сотрудники администрации Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики. Машиной управлял водитель МКУ "ЦХО Чебоксарского муниципального округа". Вместе с ним в салоне находились заместитель главы администрации округа — начальник управления организационно-контрольной, правовой и кадровой работы, а также начальник юридического отдела. Все трое возвращались из командировки из Нижнего Новгорода.

В результате столкновения водитель и начальник юридического отдела скончались на месте. Заместитель главы администрации получила множественные травмы и была доставлена в больницу.

В Гострудинспекции сообщили, что извещение о несчастном случае на производстве от работодателя в установленные законом сроки не поступило. Это расценивается как нарушение статьи 228.1 Трудового кодекса РФ.

Главный государственный инспектор труда в Нижегородской области Илья Мошес отметил, что в рамках действующего законодательства начато официальное расследование. Его цель — установить все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что водитель автоцистерны умер за рулем в Нижегородской области, Госинспекция начала расследование. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Воротынский район Госинспекция труда ДТП
Поделиться:
Новости по теме
15 июля 2025 12:56  [538] Уголовное дело завели на виновника смертельного ДТП в Большом Болдине
14 июля 2025 12:00  [670] Лось выскочил на дорогу перед авто у Семенова: два человека в больнице
14 июля 2025 10:28  [531] Пьяный водитель иномарки снёс забор в Павловском районе: возбуждено дело
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород провожал IX Горький fest: фоторепортаж
17 июля 2025 15:00Как Нижний Новгород провожал IX "Горький fest": фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных