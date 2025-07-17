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Происшествия

Рабочий "ТОСОЛ-СИНТЕЗ" получил тяжелые травмы после падения с крыши

18 июля 2025 15:31  [90] Происшествия
Рабочий ТОСОЛ-СИНТЕЗ получил тяжелые травмы после падения с крыши

Рабочий "ТОСОЛ-СИНТЕЗ" получил тяжелые травмы после падения с крыши на предприятии. Об этом сообщили в Гострудинспекции по Нижегородской области. 

По предварительным данным, инцидент произошел 17 июля 2025 года в 16:44. На место происшествия прибыла бригада скорой помощи, которая доставила 43-летнего пострадавшего в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у мужчины множественные переломы, включая открытые, а также серьезные ушибы. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.

Как сообщил главный государственный инспектор труда в Нижегородской области Илья Мошес, работодатель не уведомил инспекцию о случившемся, что является нарушением Трудового кодекса. 

Обстоятельства происшествия уточняются. Специалисты устанавливают причины и возможные нарушения требований охраны труда.

Ранее сообщалось, что ГИТ оштрафовала ООО "Автобан-Мост" после гибели рабочего в Нижегородской области.

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Теги:
Госинспекция труда несчастный случай
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