Рабочий "ТОСОЛ-СИНТЕЗ" получил тяжелые травмы после падения с крыши на предприятии. Об этом сообщили в Гострудинспекции по Нижегородской области.
По предварительным данным, инцидент произошел 17 июля 2025 года в 16:44. На место происшествия прибыла бригада скорой помощи, которая доставила 43-летнего пострадавшего в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у мужчины множественные переломы, включая открытые, а также серьезные ушибы. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.
Как сообщил главный государственный инспектор труда в Нижегородской области Илья Мошес, работодатель не уведомил инспекцию о случившемся, что является нарушением Трудового кодекса.
Обстоятельства происшествия уточняются. Специалисты устанавливают причины и возможные нарушения требований охраны труда.
Ранее сообщалось, что ГИТ оштрафовала ООО "Автобан-Мост" после гибели рабочего в Нижегородской области.
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