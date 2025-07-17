Нижегородцам рассказали, как избежать отравления спреем от комаров Общество

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Неправильное использование репеллентов может быть опасным для здоровья. Как рассказала аллерголог и педиатр Екатерина Кулова, реакция на репеллент может проявиться сразу после нанесения. Комментарий специалиста опубликовал главред медиздания "Стационар Пресс" Алексей Никонов в своем телеграм-канале.

"Кожа может покраснеть, появится отёк. В такой ситуации важно как можно скорее смыть средство и принять антигистаминный препарат", — пояснила она.

Врач отметила, что отравление парами репеллента возможно, хотя и случается крайне редко. Если, например, человек находится рядом во время распыления и вдыхает пары, то может развиться токсическая реакция. "Обычно она проходит быстро, но в редких случаях возможны тяжёлые последствия", — добавила Кулова.

При вдыхании аэрозоля врач советует немедленно промыть глаза, прополоскать рот и нос, а также обеспечить доступ к свежему воздуху. Особую осторожность при использовании аэрозолей следует соблюдать людям с бронхиальной астмой. Врач рекомендует наносить спрей на одежду и обувь до выхода на улицу, избегая контакта с кожей и дыхательными путями. Для детей с астмой лучше выбирать кремы или мази, а не аэрозоли. Также не рекомендуется использовать в их присутствии фумигаторы с дымом — это может вызвать обструкцию дыхательных путей.

Кроме того, эксперт рекомендует выбирать только сертифицированные средства с пометкой "для детей" и обязательно проверять срок годности перед использованием.

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