Почти 6 тысяч пьяных водителей поймали в Нижегородской области с начала года Происшествия

С начала текущего года сотрудники Госавтоинспекции в Нижегородской области выявили 6 415 случаев управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, сообщает издание "Живем в Нижнем".

По данным регионального управления ГИБДД, в 5 676 случаях у водителей были зафиксированы явные признаки опьянения. При этом свыше двух тысяч автомобилистов отказались проходить медицинское освидетельствование.

Особую тревогу у полицейских инспекторов вызывает тот факт, что 739 человек повторно были задержаны за вождение в нетрезвом виде. В отношении этих нарушителей теперь может быть возбуждено уголовное дело.

Нижегородская Госавтоинспекция напоминает, что управление автомобилем в состоянии опьянения представляет серьёзную угрозу для жизни и здоровья всех участников дорожного движения.

Ранее появилось видео смертельного ДТП с участием автомобиля каршеринга на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде.

Также сообщалось, что пьяный водитель спровоцировал серьезное ДТП в Дзержинске Нижегородской области.