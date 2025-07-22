Почти 6 тысяч пьяных водителей поймали в Нижегородской области с начала года

С начала текущего года сотрудники Госавтоинспекции в Нижегородской области выявили 6 415 случаев управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, сообщает издание "Живем в Нижнем".
По данным регионального управления ГИБДД, в 5 676 случаях у водителей были зафиксированы явные признаки опьянения. При этом свыше двух тысяч автомобилистов отказались проходить медицинское освидетельствование.
Особую тревогу у полицейских инспекторов вызывает тот факт, что 739 человек повторно были задержаны за вождение в нетрезвом виде. В отношении этих нарушителей теперь может быть возбуждено уголовное дело.
Нижегородская Госавтоинспекция напоминает, что управление автомобилем в состоянии опьянения представляет серьёзную угрозу для жизни и здоровья всех участников дорожного движения.
Ранее появилось видео смертельного ДТП с участием автомобиля каршеринга на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде.
Также сообщалось, что пьяный водитель спровоцировал серьезное ДТП в Дзержинске Нижегородской области.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+