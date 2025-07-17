"Пари НН" разгромно проиграл действующему чемпиону РПЛ в первом туре Спорт

Фото: ФК "Пари НН"

Нижегородский футбольный клуб "Пари Нижний Новгород" начал новый сезон Российской премьер-лиги с поражения.

В первом туре нижегородцы встретились с действующим чемпионом "Краснодаром". Встреча закончилась со счетом 0:3.

Матч прошел на стадионе "Ак Барс Арена" в Казани, поскольку домашняя арена "Пари НН" в Нижнем Новгороде еще находится в стадии ремонта.

Несмотря на несколько перспективных атак со стороны хозяев, счет был открыт "Краснодаром" на 40-й минуте первого тайма. Нападающий Диего Коста отправил мяч в ворота головой.

Во втором тайме ситуация для "Пари НН" ухудшилась. На 65-й минуте защитник Виктор Александров, находясь под прессингом, попытался отдать мяч своему вратарю, но передача оказалась слишком сильной — автогол. Именно это и стало поворотным моментом матча.

Уже через две минуты "Краснодар" довел счет до разгромного. После ошибки в центре поля полузащитника Мамаду Майга, мяч оказался у игрока гостей, который вышел один на один с вратарем и отдал передачу на Эдуарда Сперцяна. Армянский полузащитник уверенно завершил атаку точным ударом.

Кстати, для "Пари НН" это был первый официальный матч под руководством нового главного тренера Алексея Шпилевского. Несмотря на неудовлетворительный результат, команда показала хорошую игру, и, судя по комментариям в соцсетях команды, многие болельщики остались довольны.

"Конечно же, больно принимать такой результат. Но мы получаем уроки, делаем выводы и продолжаем работать. В целом, я доволен ребятами. Они большие молодцы. В ходе матча мы не только дали бой "Краснодару", но даже и превосходили чемпиона страны. Сегодня я видел команду, которая в себя верит. Парни выполнили всё, что мы требовали в последние четыре недели. Все люди, которые разбираются в футболе, это видят. Спасибо большое игрокам. Ни в коем случае не опускаем нос. Двигаемся дальше", - прокомментировал поражение Шпилевский на послематчевой пресс-конференции.

Следующий матч нижегородцев состоится 25 июля в Самаре, им предстоит встретиться с "Крыльями Советов".

Ранее сообщалось, что полузащитник "Пари НН" Александр Эктов не появится на поле до конца текущего года.