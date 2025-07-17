В каких округах Нижегородской области клещи нападают чаще всего
Карту точек с бесплатным Wi-Fi создают в Нижегородской области
СК предупредил о массовых взломах аккаунтов в Telegram
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
21 июля 2025 20:00  [123] Экологичный жилой комплекс возводят в Нижнем Новгороде
21 июля 2025 19:00  [155] Московский ливень заставил Нижний Новгород усилить дежурство дорожных служб
21 июля 2025 18:12  [149] Мэрия поможет с ремонтом пищеблока Нижегородского военного госпиталя
21 июля 2025 17:58  [159] Мошенники начали звонить россиянам от лица сотрудников маркетплейсов
21 июля 2025 17:47  [124] "СВОй бизнес" в Нижегородской области: бизнес, власть и спорт объединились для помощи участникам спецоперации
21 июля 2025 17:20  [197] Люлин отключил комментарии в Telegram из-за новых требований закона
21 июля 2025 16:15  [131] Жители Нижегородской области выбирают здоровый образ жизни: пьют больше воды и натуральных напитков
21 июля 2025 16:00  [183] Евгений Люлин поздравил Городец с 873-летием
21 июля 2025 15:30  [283] Ограничения для транспорта сняли на перекрестке улиц Белинского и Кулибина
21 июля 2025 14:52  [160] Нижегородский доброволец СВО: "Победа будет за нами, потому что Россия - самая сильная и могущественная страна!"
Общество

Экологичный жилой комплекс возводят в Нижнем Новгороде

21 июля 2025 20:00  [123] Общество
Экологичный жилой комплекс строится в Нижнем Новгороде

Соответствующий "зеленым" стандартам жилой комплекс строится в Московском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает издание domostroynn.ru.

ЖК "Авиатор" реализуется федеральной девелоперской компанией V8 Development. Архитектурное решение представляет собой два корпуса высотой 12 и 16 этажей, расположенных между улицами Ярошенко и Красных Зорь.

При строительстве застройщик особое внимание уделяет применению экологичных и энергоэффективных решений. Используются безопасные и долговечные материалы, такие как клинкерная плитка и специальный кирпич. Фасады зданий утепляют современными теплоизоляционными материалами.

Одним из ключевых элементов проекта стала утилизация строительных отходов. Остатки бетона идут на подсыпку временных подъездных и внутренних дорог, а обрезки минеральной ваты, оставшиеся от фасадных работ на другом объекте, перерабатываются в сэндвич-панели.

Почти все строительные материалы производятся в Нижегородской области. Это позволяет снизить углеродный след за счет сокращения логистики и одновременно поддерживает региональную экономику.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде завершен первый этап строительства ИТ-кампуса "Неймарк".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Строительство Экология
Поделиться:
Новости по теме
19 июля 2025 09:00  [540] Архитектуру первого дома на Самочкина утвердил нижегородский минград
18 июля 2025 17:00  [690] Планировку участка под дублер проспекта Ленина утвердил нижегородский минград
14 июля 2025 19:30  [587] Три участка под строительство жилья в Нижегородской области выставлены на торги
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород провожал IX Горький fest: фоторепортаж
17 июля 2025 15:00Как Нижний Новгород провожал IX "Горький fest": фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных