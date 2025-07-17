Экологичный жилой комплекс возводят в Нижнем Новгороде Общество

Соответствующий "зеленым" стандартам жилой комплекс строится в Московском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает издание domostroynn.ru.

ЖК "Авиатор" реализуется федеральной девелоперской компанией V8 Development. Архитектурное решение представляет собой два корпуса высотой 12 и 16 этажей, расположенных между улицами Ярошенко и Красных Зорь.

При строительстве застройщик особое внимание уделяет применению экологичных и энергоэффективных решений. Используются безопасные и долговечные материалы, такие как клинкерная плитка и специальный кирпич. Фасады зданий утепляют современными теплоизоляционными материалами.

Одним из ключевых элементов проекта стала утилизация строительных отходов. Остатки бетона идут на подсыпку временных подъездных и внутренних дорог, а обрезки минеральной ваты, оставшиеся от фасадных работ на другом объекте, перерабатываются в сэндвич-панели.

Почти все строительные материалы производятся в Нижегородской области. Это позволяет снизить углеродный след за счет сокращения логистики и одновременно поддерживает региональную экономику.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде завершен первый этап строительства ИТ-кампуса "Неймарк".