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Экономика

Архитектуру первого дома на Самочкина утвердил нижегородский минград

19 июля 2025 09:00  [43] Экономика
Утвержден облик первого дома в новом микрорайоне на улице Самочкина

Фото: минград Нижегородской области

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области согласовало архитектурно-градостроительное решение первого жилого дома, который появится в рамках проекта комплексного развития территории (КРТ) в границах улиц Дружбы, Снежная, Энтузиастов и реки Ржавка в Ленинском районе. Об этом сообщается на сайте ведомства. 

В оформлении фасадов первого дома предусмотрено сочетание спокойных оттенков и различных текстур, высокие окна и коробы для кондиционеров. Первый этаж отведён под объекты общественного назначения — здесь могут разместиться магазины, кафе или соседский клуб. Проект включает и благоустройство прилегающей территории с озеленением.

В ведомстве напомнили, что договор о реализации КРТ в районе улицы Самочкина был подписан 6 октября 2023 года. Сообщалось, что московский девелопер "Самолет" вложит 14 млрд рублей в строительство квартала. Согласно условиям, инвестор обязан не только возвести жильё, но и обеспечить район всей необходимой инфраструктурой. В рамках проекта планируется возведение детского сада на 320 мест, поликлиники, рассчитанной на 100 посещений в смену, а также подготовка территории и проектной документации для будущей школы на 1100 учеников. 

На первом этапе реализации КРТ будет построена поликлиника. Детский сад появится во второй очереди. Переход к следующему этапу застройки возможен только после завершения строительства социальных объектов, предусмотренных на предыдущем этапе, подчеркнули в нижегородском минграде.

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Теги:
КРТ Минград Строительство
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