Нижегородка потеряла почти 240 тысяч рублей на фейковой подработке

В Дзержинске 34-летняя жительница стала жертвой мошенников, поверив в заманчивое предложение подзаработать в интернете. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
Как известно, в начале июля пострадавшей пришло сообщение в мессенджере. Неизвестные предложили удаленную подработку, где нужно было якобы ставить "лайки" и выкупать товары на маркетплейсе, чтобы помочь их продвижению.
Женщина согласилась, и ей начали присылать ссылки на разные товары. Чтобы участвовать в "заработке", нужно было переводить деньги на указанный личный кабинет.
В итоге она перевела злоумышленникам 237 700 рублей, но никакой прибыли так и не получила.
Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Полицейские ищут злоумышленников.
Ранее сообщалось, что нижегородский пенсионер лишился более 14 млн рублей из-за "замены домофона".
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