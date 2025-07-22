Нижегородка потеряла почти 240 тысяч рублей на фейковой подработке Происшествия

В Дзержинске 34-летняя жительница стала жертвой мошенников, поверив в заманчивое предложение подзаработать в интернете. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Как известно, в начале июля пострадавшей пришло сообщение в мессенджере. Неизвестные предложили удаленную подработку, где нужно было якобы ставить "лайки" и выкупать товары на маркетплейсе, чтобы помочь их продвижению.

Женщина согласилась, и ей начали присылать ссылки на разные товары. Чтобы участвовать в "заработке", нужно было переводить деньги на указанный личный кабинет.

В итоге она перевела злоумышленникам 237 700 рублей, но никакой прибыли так и не получила.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Полицейские ищут злоумышленников.

Ранее сообщалось, что нижегородский пенсионер лишился более 14 млн рублей из-за "замены домофона".