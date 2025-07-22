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Экономика

Нижегородская область заняла 65-е место по уровню развития ипотеки

21 июля 2025 13:00  [403] Экономика
Нижегородская область заняла 65-е место по уровню развития ипотеки

Нижегородская область заняла 65-е место в рейтинге регионов России по уровню развития ипотечного кредитования в 2025 году. Такие данные приводит РИА Новости.

Аналитики оценивали активность выдачи ипотечных займов, сопоставляя их количество с численностью экономически активного населения. В Нижегородской области на каждую тысячу жителей пришлось 10,9 ипотечных кредитов. Это на 53,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Средний размер ипотечного займа в регионе составил 3,99 миллиона рублей. Доля просроченных платежей по ипотеке на начало июня достигла 0,46%.

Лидером рейтинга стала Республика Тыва, где на тысячу человек выдано 51,5 ипотек — это самый высокий показатель среди всех субъектов РФ.

Снижение спроса на ипотеку наблюдается по всей стране. В январе–мае 2025 года в России было выдано около 272 тысяч ипотечных кредитов, тогда как за тот же период 2024 года — 560 тысяч. Таким образом, падение составило 51%.

Эксперты связывают спад с ужесточением денежно-кредитной политики Центробанка, сокращением льготных программ и ростом цен на жилье.

Средний размер ипотечного кредита по России достиг 4,38 миллиона рублей. Для сравнения, шесть лет назад он составлял чуть более 2 миллионов.

Ранее сообщалось, что льготную ипотеку под 2% хотят давать семьям участников СВО.

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Теги:
Жилье Ипотека Рейтинг
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