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Политика

Ставку по семейной ипотеке в России захотели опустить до 3%

25 июня 2025 16:45  [49] Политика
Ставку по семейной ипотеке в России захотели опустить до 3%

Лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов обратился к вице-премьеру Марату Хуснуллину с инициативой пересмотреть условия программы "Семейная ипотека". Политик предложил снизить процентную ставку и упростить порядок получения кредита. Соответствующее обращение оказалось в распоряжении портала 360.ru.

По словам Миронова, действующая ставка в 6% годовых и требуемый первоначальный взнос в размере 20% от стоимости жилья делают программу недоступной для большинства семей с детьми. Он подчеркнул, что даже при наличии льготных условий, многие россияне не могут позволить себе оформить ипотеку.

Особое внимание парламентарий уделил тем, кто хочет улучшить жилищные условия, продав свою небольшую квартиру и приобрести более просторное жилье. Однако, как отметил Миронов, процесс продажи и покупки часто затягивается, а покупатели требуют освободить квартиру сразу после заключения сделки.

"В результате люди оказываются в непростой ситуации — им нужно где-то жить в период оформления нового кредита. Некоторые вынуждены снимать жильё, что оборачивается дополнительными расходами, которые не все могут себе позволить", — пояснил он.

В качестве решения депутаты предложили разрешить оформление ипотеки без первоначального взноса, если в залог банку передаётся единственное жильё. Впоследствии финансовое учреждение сможет реализовать эту недвижимость и направить вырученные средства на погашение долга.

Кроме того, Миронов выступил с предложением сократить процентную ставку по программе в два раза — до 3% годовых. По его мнению, это стало бы серьёзной поддержкой для многих российских семей.

Ранее сообщалось, что в России хотят ввести господдержку по ипотеке для молодых семей с детьми. А до этого выяснилось, что семьям участников СВО предоставят льготную ипотеку под 2%. 

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Теги:
Госдума Ипотека Семья
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