Нижегородцев предупредили об уголовной ответственности за махинации с маткапиталом

Социальный фонд России напомнил нижегородцам, что любые попытки незаконно использовать материнский капитал могут закончиться уголовным делом.
Сертификаты на маткапитал теперь оформляются автоматически, без заявлений от родителей в проактивном режиме. Это значит, что после рождения ребёнка семье не нужно обращаться в ведомство. За последние пять лет такую поддержку в регионе получили 39 105 семей.
Решение о выдаче принимается в течение пяти рабочих дней после того, как из ЗАГСа поступают данные о рождении ребёнка. Информация о готовности сертификата появляется в личном кабинете мамы на портале госуслуг. Там же можно узнать сумму маткапитала и его остаток.
Использовать средства можно только на строго определённые цели. Среди них — покупка или улучшение жилья, образование детей, накопительная пенсия для мамы (а в некоторых случаях — и для папы), помощь в адаптации детей с инвалидностью, а также ежемесячные выплаты на ребёнка.
Соцфонд настоятельно рекомендует не отклоняться от закона и не доверять сомнительным предложениям. Любые попытки обналичить маткапитал — например, через фиктивную покупку жилья или оплату несуществующих образовательных услуг — считаются мошенничеством. За такие действия предусмотрена уголовная ответственность — вплоть до 10 лет лишения свободы.
Сотрудники фонда тщательно проверяют документы и контролируют, как используются средства. Если возникают подозрения, информация сразу передаётся в правоохранительные органы для дальнейшего расследования.
Ранее сообщалось, что с начала 2025 года в Нижегородской области в проактивном режиме оформлено более 4 800 сертификатов на материнский капитал.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+