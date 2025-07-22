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Общество

Нижегородцев предупредили об уголовной ответственности за махинации с маткапиталом

21 июля 2025 13:50  [350] Общество
Нижегородцев предупредили об уголовной ответственности за махинации с маткапиталом

Социальный фонд России напомнил нижегородцам, что любые попытки незаконно использовать материнский капитал могут закончиться уголовным делом.

Сертификаты на маткапитал теперь оформляются автоматически, без заявлений от родителей в проактивном режиме. Это значит, что после рождения ребёнка семье не нужно обращаться в ведомство. За последние пять лет такую поддержку в регионе получили 39 105 семей.

Решение о выдаче принимается в течение пяти рабочих дней после того, как из ЗАГСа поступают данные о рождении ребёнка. Информация о готовности сертификата появляется в личном кабинете мамы на портале госуслуг. Там же можно узнать сумму маткапитала и его остаток.

Использовать средства можно только на строго определённые цели. Среди них — покупка или улучшение жилья, образование детей, накопительная пенсия для мамы (а в некоторых случаях — и для папы), помощь в адаптации детей с инвалидностью, а также ежемесячные выплаты на ребёнка.

Соцфонд настоятельно рекомендует не отклоняться от закона и не доверять сомнительным предложениям. Любые попытки обналичить маткапитал — например, через фиктивную покупку жилья или оплату несуществующих образовательных услуг — считаются мошенничеством. За такие действия предусмотрена уголовная ответственность — вплоть до 10 лет лишения свободы.

Сотрудники фонда тщательно проверяют документы и контролируют, как используются средства. Если возникают подозрения, информация сразу передаётся в правоохранительные органы для дальнейшего расследования.

Ранее сообщалось, что с начала 2025 года в Нижегородской области в проактивном режиме оформлено более 4 800 сертификатов на материнский капитал.

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Теги:
Маткапитал Социальный фонд Уголовное дело
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