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Происшествия

Уголовным делом закончилась охота на лося для нижегородского пенсионера

21 июля 2025 13:22  [402] Происшествия
Уголовным делом закончилась охота на лося для нижегородского пенсионера

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

В Дзержинске полицейские задержали 62-летнего местного жителя, которого подозревают в незаконной охоте. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Поводом для проверки стало сообщение от сотрудника Госохотнадзора. Он рассказал, что неизвестный мужчина добыл лося прямо в реке Оке.

Оперативники быстро установили личность подозреваемого. Им оказался ранее не судимый пенсионер. Мужчина не стал отпираться и признался в случившемся.

По его словам, он заметил, как лось переплывает реку, подплыл к нему на лодке, накинул на шею верёвку и вытащил животное на берег. Позже он попытался переправить уже разделанную тушу на другую сторону, но лодка перевернулась, и лось ушёл на дно.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Пока он находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что 48 уголовных дел за незаконный вылов рыбы завели в Нижегородской области

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Теги:
Браконьерство МВД Уголовное дело
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