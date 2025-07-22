Уголовным делом закончилась охота на лося для нижегородского пенсионера Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

В Дзержинске полицейские задержали 62-летнего местного жителя, которого подозревают в незаконной охоте. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Поводом для проверки стало сообщение от сотрудника Госохотнадзора. Он рассказал, что неизвестный мужчина добыл лося прямо в реке Оке.

Оперативники быстро установили личность подозреваемого. Им оказался ранее не судимый пенсионер. Мужчина не стал отпираться и признался в случившемся.

По его словам, он заметил, как лось переплывает реку, подплыл к нему на лодке, накинул на шею верёвку и вытащил животное на берег. Позже он попытался переправить уже разделанную тушу на другую сторону, но лодка перевернулась, и лось ушёл на дно.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Пока он находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что 48 уголовных дел за незаконный вылов рыбы завели в Нижегородской области