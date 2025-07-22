Уголовным делом закончилась охота на лося для нижегородского пенсионера

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В Дзержинске полицейские задержали 62-летнего местного жителя, которого подозревают в незаконной охоте. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Поводом для проверки стало сообщение от сотрудника Госохотнадзора. Он рассказал, что неизвестный мужчина добыл лося прямо в реке Оке.
Оперативники быстро установили личность подозреваемого. Им оказался ранее не судимый пенсионер. Мужчина не стал отпираться и признался в случившемся.
По его словам, он заметил, как лось переплывает реку, подплыл к нему на лодке, накинул на шею верёвку и вытащил животное на берег. Позже он попытался переправить уже разделанную тушу на другую сторону, но лодка перевернулась, и лось ушёл на дно.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Пока он находится под подпиской о невыезде.
Ранее сообщалось, что 48 уголовных дел за незаконный вылов рыбы завели в Нижегородской области
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