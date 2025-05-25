Трех нижегородцев наказали за незаконный лов рыбы на Оке

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Сотрудники полиции в Дзержинске в рамках операции "Нерест" пресекли деятельность трех местных жителей, занимавшихся браконьерским выловом рыбы на Оке. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
Один из нарушителей, 30-летний мужчина, был задержан в районе Юрьевского затона. Он использовал "острогу" (запрещенное орудие для лова), с помощью которого успел выловить щуку и плотву. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Двое других граждан, в возрасте 51 и 44 лет, также были уличены в незаконной рыбалке. Они применяли подъемное приспособление "паук" с превышением допустимых размеров. В отношении мужчин составлены административные протоколы.
Правоохранители напоминают: использование запрещенных средств добычи водных биоресурсов является нарушением закона. Полицейские призывают граждан соблюдать правила рыболовства и не допускать браконьерства.
Ранее сообщалось, что 216 запрещенных орудий лова, в том числе браконьерские сети, изъяли из нижегородских водоемов в период нереста.
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