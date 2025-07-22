Евгений Люлин поздравил Городец с 873-летием Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

Городец отметил 873 года со дня основания. Поздравить жителей с важной датой приехал председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин. Он принял участие в праздничных мероприятиях и пообщался с горожанами.

На главной сцене города спикер регионального парламента вручил награды тем жителям, кто своим трудом и талантом помогает развивать Городец и сохранять его уникальную атмосферу. Благодарственные письма и грамоты получили представители самых разных профессий.

"Городец – это удивительный сплав древней мудрости и молодой энергии. Здесь бережно хранят душу России – ее народные промыслы, которые прославляют наш край на всю страну. Знаменитая роспись, золотная вшивка, пряники – это живая история, которую творят золотые руки городчан. И я вижу, как искренне городецкие мастера любят свое дело и свой город, как радушно встречают гостей. Именно благодаря таким людям Городец сохранил неповторимый дух старинного русского города и стал магнитом для сотен тысяч туристов", – отметил Люлин.

За последние десять лет количество гостей в городе выросло более чем вдвое. В прошлом году Городец принял почти миллион туристов. Здесь проходит Всероссийский фестиваль "Мастеров народных братство" (16+), который уже больше двадцати лет собирает ремесленников со всей страны. В этом году 20-летие отметил и Музейный квартал. А недавно в городе открылся новый музей, посвящённый городецкой росписи.

У берега Волги для участников праздника разыграли театрализованное представление с прибытием ладьи князя Юрия Долгорукого, основателя города. Гости гуляли по ярмарке, пробовали продукцию местных производителей, знакомились с народными промыслами и участвовали в творческих мастер-классах. Также всех ждала концертная программа и множество интересных активностей.

Ранее сообщалось, что на праздничное оформление Нижнего Новгорода ко Дню города и Дню народного единства выделят свыше 7 млн рублей.