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Происшествия

Юную нижегородку спасли из запертого туалета в парке на Бору

21 июля 2025 14:13  [371] Происшествия
Юную нижегородку спасли из заклинившего туалета в парке на Бору

Фото: видео из соцсетей

В парке "Семейный" на Бору восьмилетняя девочка оказалась заперта в кабинке общественного туалета после того, как заклинило дверь. 

По словам очевидцев, ребенок не смог самостоятельно выбраться, а охранник, находившийся поблизости, также оказался бессилен. Родители девочки были вынуждены вызвать спасателей.

На место прибыли сотрудники Приволжского поисково-спасательного отряда МЧС России. С применением специального инструмента им удалось вскрыть дверь и освободить ребенка.

Инцидент произошел 19 июля. Как сообщили в МЧС, жизни и здоровью девочки ничего не угрожало. Ребенок передан матери.

Ранее сообщалось, что житель Богородского округа провалился в колодец, разыскивая своего пропавшего кота, и записал предсмертное видео.

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Теги:
Бор Дети спасение
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