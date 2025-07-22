Юную нижегородку спасли из запертого туалета в парке на Бору Происшествия

Фото: видео из соцсетей

В парке "Семейный" на Бору восьмилетняя девочка оказалась заперта в кабинке общественного туалета после того, как заклинило дверь.

По словам очевидцев, ребенок не смог самостоятельно выбраться, а охранник, находившийся поблизости, также оказался бессилен. Родители девочки были вынуждены вызвать спасателей.

На место прибыли сотрудники Приволжского поисково-спасательного отряда МЧС России. С применением специального инструмента им удалось вскрыть дверь и освободить ребенка.

Инцидент произошел 19 июля. Как сообщили в МЧС, жизни и здоровью девочки ничего не угрожало. Ребенок передан матери.

Ранее сообщалось, что житель Богородского округа провалился в колодец, разыскивая своего пропавшего кота, и записал предсмертное видео.