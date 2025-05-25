Нижегородская больница купит инкубаторы для новорожденных на 40 млн рублей Общество

Фото: Александр Воложанин

Городская клиническая больница №40 в Нижнем Новгороде закупит восемь инкубаторов для новорожденных. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Инкубаторы предназначены для выхаживания новорожденных и должны соответствовать ряду технических требований.

Максимальная стоимость контракта составляет 40,76 млн рублей. Каждое устройство оценивается более чем в 5 млн рублей.

В настоящее время проходит конкурс на выбор поставщика медицинского оборудования. Прием заявок открыт до 18 июня включительно, а подведение итогов торгов запланировано на 19 июня.

Согласно условиям контракта, оборудование должно быть закрытого типа, с автоматическим контролем уровня влажности и встроенными датчиками температуры кожи младенца. Также предусмотрена звукоизоляция, уровень шума под куполом не должен превышать 50 децибел.

По информации главного редактора ИА "Стационар-Пресс" Алексея Никонова, всего в модернизацию ГКБ №40 и её перинатального центра инвестируют более 200 млн рублей. В планах закупить 15 функциональных кроватей/столов для приёма родов, 5 аппаратов ИВЛ для вентиляции лёгких новорождённых от 500 граммов, 11 фетальных мониторов для определения физиологических показателей матери и плода, 6 открытых реанимационных систем, 2 передвижных цифровых рентген-установки, 3 аппарата для электрохирургии и аппарат транскутанного мониторинга газов крови.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область закупит 17,4 тысячи доз "Пентаксима" на 30 млн рублей.