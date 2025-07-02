Более 10 млн рублей выделили на ремонт нижегородского наркодиспансера Общество

На капитальный ремонт Нижегородского областного наркологического диспансера выделено более 10 млн рублей. Это следует из документации на портале госзакупок.

Медучреждение находится на улице Ильинской, 78 Нижнего Новгорода. Согласно техническому заданию, в здании предстоит обновить фасады и крыльцо.

Подрядная организация будет определена 16 июля.

Ранее сообщалось, что проект капремонта моста на улице Ванеева может обойтись в 27 млн рублей.

Также мы рассказывали, что к нижегородскому "Динамо" построят временную дорогу за 5,5 млн рублей.