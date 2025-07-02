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Общество

Более 10 млн рублей выделили на ремонт нижегородского наркодиспансера

06 июля 2025 11:00  [1] Общество
Более 10 млн рублей выделили на ремонт нижегородского наркодиспансера

На капитальный ремонт Нижегородского областного наркологического диспансера выделено более 10 млн рублей. Это следует из документации на портале госзакупок. 

Медучреждение находится на улице Ильинской, 78 Нижнего Новгорода. Согласно техническому заданию, в здании предстоит обновить фасады и крыльцо.

Подрядная организация будет определена 16 июля.

Ранее сообщалось, что проект капремонта моста на улице Ванеева может обойтись в 27 млн рублей. 

Также мы рассказывали, что к нижегородскому "Динамо" построят временную дорогу за 5,5 млн рублей. 

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Теги:
больницы Госзакупки Ремонтные работы
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