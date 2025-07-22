Уборщица внезапно умерла на территории нижегородского завода

На территории АО "ЗАВОД КРАСНАЯ ЭТНА" скончалась сотрудница, занимавшаяся уборкой производственных помещений. Об этом сообщает Гострудинспекция по Нижегородской области.
Утром 21 июля около 7:30 коллега обнаружил женщину, лежащую на аллее предприятия. По предварительным данным, ей внезапно стало плохо. На место сразу вызвали скорую помощь. Однако 50-летняя уборщица умерла до их приезда.
Как сообщил главный государственный инспектор труда в Нижегородской области Илья Мошес, в соответствии с трудовым законодательством начато официальное расследование.
Специалисты Гострудинспекции выясняют все обстоятельства и причины случившегося.
Ранее сообщалось, что 59-летний оператор станков с программным управлением скончался прямо во время рабочего дня в Кулебаках.
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