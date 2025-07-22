Уборщица внезапно умерла на территории нижегородского завода Происшествия

На территории АО "ЗАВОД КРАСНАЯ ЭТНА" скончалась сотрудница, занимавшаяся уборкой производственных помещений. Об этом сообщает Гострудинспекция по Нижегородской области.

Утром 21 июля около 7:30 коллега обнаружил женщину, лежащую на аллее предприятия. По предварительным данным, ей внезапно стало плохо. На место сразу вызвали скорую помощь. Однако 50-летняя уборщица умерла до их приезда.

Как сообщил главный государственный инспектор труда в Нижегородской области Илья Мошес, в соответствии с трудовым законодательством начато официальное расследование.

Специалисты Гострудинспекции выясняют все обстоятельства и причины случившегося.

Ранее сообщалось, что 59-летний оператор станков с программным управлением скончался прямо во время рабочего дня в Кулебаках.