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Общество

Власти усилили борьбу с неприятными запахами в Нижнем Новгороде

22 июля 2025 07:00  [108] Общество
Власти усилили борьбу с неприятными запахами в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде разработали план по снижению и предотвращению неприятных запахов.

Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в пресс-службе мэрии, в работе участвуют администрация города, "Нижегородский водоканал", региональные министерство экологии и министерство ЖКХ.

Специалисты межведомственной группы выяснили, что одной из главных причин запахов стали незаконные сбросы сточных вод от предприятий, а также самовольные сливы от ассенизаторских машин. "Нижегородский водоканал" усилил контроль за промышленными предприятиями, подключенными к системе водоотведения. Также продолжается совместная работа с экологическими и городскими службами по борьбе с нелегальными ассенизаторами.

Благодаря регулярным рейдам на популярных точках слива удалось добиться улучшений. Нарушители стали появляться реже, но могут перемещаться в другие районы, откуда пока не поступали жалобы на запах сероводорода.

По поручению главы города Юрия Шалабаева рассматривается создание расширенной сети станций приема жидких бытовых отходов. Планируется открыть от 6 до 12 новых пунктов и усилить контроль над принимаемыми жидкостями.

Во время проведенных проверок канализационных насосных станций и сетей были выявлены локальные проблемы. Их устранили - колодцы заварили, закрыли или обваловали, в том числе и бесхозяйные. Оборудование проверили и продолжают контролировать.

Водоканал ежедневно следит за состоянием воздуха на своих объектах, особенно в часы пик. Кроме того, МКУ "Горкомэкология" закупила 8 новых газоанализаторов для дополнительного мониторинга. После проведения работ превышений предельно допустимых концентраций в районе насосных станций не зафиксировано. В будущем планируется поэтапная замена насосов, установка фильтров и современных газоанализаторов.

На территории Нижегородской станции аэрации и иловых полей также могут появляться запахи. Это связано с особенностями технологии и погодными условиями. Чтобы исключить распространение запахов, иловые поля обработали специальным составом. В ближайшие две недели установят водную завесу, которая поможет удерживать запахи.

Ранее сообщалось, что жители Верхних Печёр снова пожаловались на канализационный запах.

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Теги:
Вонь ЖКХ Экология
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