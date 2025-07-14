Минэкологии назвало причины зловоний в Нижнем Новгороде

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Нижегородцы и жители региона продолжают жаловаться на неприятный запах в разных районах. Специалисты межведомственной рабочей группы провели комплексную проверку источников запаха, сообщили в минэкологии Нижегородской области.
С 19 июня эксперты работали круглосуточно. Маршруты передвижной лаборатории ГБУ "Экология региона" и дежурных групп оперативно корректировались в зависимости от обращений граждан. Также использовались данные с экологических постов и малогабаритных станций мониторинга. При анализе учитывались направления ветра и колебания концентрации загрязняющих веществ. Это позволило точнее определить возможные источники запаха.
Как показало исследование, на появление неприятного запаха влияет целый ряд факторов, и в каждом районе они могут отличаться. В числе основных причин — несанкционированные сбросы в канализационную систему, включая как промышленные предприятия, так и нелегальные сливы ассенизаторских машин.
Также выявлены проблемы в состоянии коммунальной инфраструктуры и особенности технологических процессов на Нижегородской станции аэрации.
По итогам анализа, совместно с региональными министерствами экологии и ЖКХ, муниципалитет и Нижегородский водоканал разработали план мероприятий по борьбе с неприятными запахами. Программа охватывает краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные меры.
Муниципалитету поручено реализовать предложенные решения, чтобы снизить уровень загрязнения воздуха и предотвратить повторное появление запахов в будущем.
Ранее сообщалось, что нижегородские власти проводят рейды на выявление "черных" ассенизаторов.
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