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Общество

Минэкологии назвало причины зловоний в Нижнем Новгороде

16 июля 2025 16:13  [7] Общество
Минэкологии назвало причины зловоний в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

Нижегородцы и жители региона продолжают жаловаться на неприятный запах в разных районах. Специалисты межведомственной рабочей группы провели комплексную проверку источников запаха, сообщили в минэкологии Нижегородской области.

С 19 июня эксперты работали круглосуточно. Маршруты передвижной лаборатории ГБУ "Экология региона" и дежурных групп оперативно корректировались в зависимости от обращений граждан. Также использовались данные с экологических постов и малогабаритных станций мониторинга. При анализе учитывались направления ветра и колебания концентрации загрязняющих веществ. Это позволило точнее определить возможные источники запаха.

Как показало исследование, на появление неприятного запаха влияет целый ряд факторов, и в каждом районе они могут отличаться. В числе основных причин — несанкционированные сбросы в канализационную систему, включая как промышленные предприятия, так и нелегальные сливы ассенизаторских машин.

Также выявлены проблемы в состоянии коммунальной инфраструктуры и особенности технологических процессов на Нижегородской станции аэрации.

По итогам анализа, совместно с региональными министерствами экологии и ЖКХ, муниципалитет и Нижегородский водоканал разработали план мероприятий по борьбе с неприятными запахами. Программа охватывает краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные меры.

Муниципалитету поручено реализовать предложенные решения, чтобы снизить уровень загрязнения воздуха и предотвратить повторное появление запахов в будущем.

Ранее сообщалось, что нижегородские власти проводят рейды на выявление "черных" ассенизаторов.

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Теги:
Жалобы Экология
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