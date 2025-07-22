Руководителя сахарного завода в Сергаче обвинили в загрязнении почвы

СУ СК России по Нижегородской области возбудило уголовное дело, связанное с нарушением экологических норм при проведении производственных работ. Об этом сообщили в ведомстве.
Основанием стало выявленное нарушение, предусмотренное статьей о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ.
По данным следствия, с марта 2024 года по июнь 2025 года исполнительный директор предприятия по производству сахара, расположенного в городе Сергач, допустил грубое нарушение природоохранного законодательства.
Так, руководитель организовал вывоз отходов производства на участок, предназначенный для сельскохозяйственного использования. Это привело к перекрытию плодородного слоя и ухудшению качества почвы, что расценивается как деградация земель.
В настоящее время продолжаются следственные мероприятия, направленные на установление всех деталей произошедшего.
Ранее сообщалось, что Нижегородская область направит 2,6 млрд рублей на обращение с отходами.
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