Руководителя сахарного завода в Сергаче обвинили в загрязнении почвы Происшествия

СУ СК России по Нижегородской области возбудило уголовное дело, связанное с нарушением экологических норм при проведении производственных работ. Об этом сообщили в ведомстве.

Основанием стало выявленное нарушение, предусмотренное статьей о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ.

По данным следствия, с марта 2024 года по июнь 2025 года исполнительный директор предприятия по производству сахара, расположенного в городе Сергач, допустил грубое нарушение природоохранного законодательства.

Так, руководитель организовал вывоз отходов производства на участок, предназначенный для сельскохозяйственного использования. Это привело к перекрытию плодородного слоя и ухудшению качества почвы, что расценивается как деградация земель.

В настоящее время продолжаются следственные мероприятия, направленные на установление всех деталей произошедшего.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область направит 2,6 млрд рублей на обращение с отходами.