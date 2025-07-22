Смертельное ДТП с каршерингом на проспекте Ленина привело к уголовному делу Происшествия

В Ленинском районе Нижнего Новгорода возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП с участием автомобиля каршеринга. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Напомним, авария произошла утром 20 июля около 10:09 на проспекте Ленина. По предварительной информации, 27-летний житель Ивановской области, управлявший арендованным автомобилем Chery Tiggo, выехал на встречную полосу движения. Затем машина вылетела на тротуар, где в этот момент находились два пешехода.

Один из прохожих сумел вовремя отскочить, а второй мужчина получил тяжёлые травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.

После наезда на пешехода автомобиль продолжил движение, врезался в дерево, а затем столкнулся со стеной жилого дома.

Медицинское освидетельствование показало, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

По ходатайству следствия суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Ведётся расследование.

Ранее сообщалось, что иномарка влетела в остановку на улице Бекетова в Нижнем Новгороде, в результате чего погибли два человека.