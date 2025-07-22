Карту точек с бесплатным Wi-Fi создают в Нижегородской области
В каких округах Нижегородской области клещи нападают чаще всего
СК предупредил о массовых взломах аккаунтов в Telegram
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
22 июля 2025 16:00  [114] Мошенники обманули нижегородцев на 54 млн рублей за неделю
22 июля 2025 14:36  [248] Демонтажные работы повредили целостность шлюза на Городецком гидроузле
22 июля 2025 14:15  [179] ФСБ задержала исполнительного директора сахарного завода в Сергаче
22 июля 2025 13:52  [144] Более 155 килограммов опасного мяса изъяли в Нижегородской области
22 июля 2025 12:53  [192] Нижегородский бизнесмен отделался условкой и штрафом за махинации с нацпроектом
22 июля 2025 11:38  [203] Более 300 человек эвакуировали из общежития ННГУ во время пожара
22 июля 2025 11:00  [225] 20-летнего наркосбытчика поймали в Нижнем Новгороде
22 июля 2025 10:12  [218] 89-летний нижегородец потерялся и три дня жил в лесу
22 июля 2025 09:45  [241] Смертельное ДТП с каршерингом на проспекте Ленина привело к уголовному делу
22 июля 2025 09:00  [262] Руководителя сахарного завода в Сергаче обвинили в загрязнении почвы
Происшествия

Смертельное ДТП с каршерингом на проспекте Ленина привело к уголовному делу

22 июля 2025 09:45  [241] Происшествия
Смертельное ДТП с каршерингом на проспекте Ленина обернулось уголовным делом

В Ленинском районе Нижнего Новгорода возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП с участием автомобиля каршеринга. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Напомним, авария произошла утром 20 июля около 10:09 на проспекте Ленина. По предварительной информации, 27-летний житель Ивановской области, управлявший арендованным автомобилем Chery Tiggo, выехал на встречную полосу движения. Затем машина вылетела на тротуар, где в этот момент находились два пешехода.

Один из прохожих сумел вовремя отскочить, а второй мужчина получил тяжёлые травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.

После наезда на пешехода автомобиль продолжил движение, врезался в дерево, а затем столкнулся со стеной жилого дома.

Медицинское освидетельствование показало, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

По ходатайству следствия суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Ведётся расследование.

Ранее сообщалось, что иномарка влетела в остановку на улице Бекетова в Нижнем Новгороде, в результате чего погибли два человека.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ДТП Ленинский район Уголовное дело
Поделиться:
Новости по теме
21 июля 2025 10:23  [463] Три человека едва не погибли в ДТП с возгоранием около Арзамаса
21 июля 2025 07:00  [441] Велосипедист влетел в "Чери" на улице Бекетова и попал в больницу
20 июля 2025 16:20  [474] Почти 6 тысяч пьяных водителей поймали в Нижегородской области с начала года
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Ночной забег в Столице закатов: фоторепортаж
22 июля 2025 12:30Ночной забег в Столице закатов: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных