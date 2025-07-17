20-летнего наркосбытчика поймали в Нижнем Новгороде Происшествия

В Нижнем Новгороде сотрудники полиции задержали 20-летнего местного жителя, подозреваемого в распространении наркотиков, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

В рамках оперативно-розыскных мероприятий у молодого человека изъяли четыре свертка с запрещенным веществом. Кроме того, оперативники установили шесть тайников на территории областного центра, где также находились наркотики.

При обыске в доме задержанного был обнаружен брикет вещества коричневого цвета. Проведенная экспертиза подтвердила, что все изъятые материалы содержат наркотическое средство — гашиш. Общий вес составил более 100 граммов.

Молодой человек признался, что занимался сбытом наркотиков с целью получения прибыли.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228.1 УК РФ. Сейчас фигурант находится под домашним арестом. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что на 34,3% вырос оборот наркотиков в Нижегородской области.