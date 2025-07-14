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Происшествия

Почти 20 дел завели на 26 мигрантов в Нижегородской области за наркотики

16 июля 2025 16:40  [38] Происшествия
Наркобизнес закончился уголовными делами для 26 мигрантов

18 уголовных дел по 327 эпизодам в отношении 26 иностранцев направлено в суд. Об этом сообщил начальник УКОН МВД России по Нижегородской области Дмитрий Филатов на пресс-конференции в НОИЦ 16 июля, которую посетила корреспондент НИА "Нижний Новгород".

В числе переданных в суд уголовных дел также две этнические организованные преступные группы на 180 эпизодов и семь преступных групп на 135 эпизодов. 

Среди мигрантов, совершивших наркопреступления в Нижегородской области, 7 граждан из Узбекистана, 6 - из Таджикистана, 2 - из Армении, 2 - из Азербайджана, а также по одному иностранцу из Египта, Туркмении, Киргизии, Беларуси и Судана.

Чаще всего иностранцы пересекают границу России и проживают на территории страны определенное количество времени, налаживая наркобизнес в регионе.

Ранее сообщалось, что около 700 килограммов наркотиков изъяли в Нижегородской области с начала года.

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Теги:
МВД Мигранты Наркотики
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