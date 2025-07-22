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Нижегородский бизнесмен отделался условкой и штрафом за махинации с нацпроектом

22 июля 2025 12:53  [114] Происшествия
Первомайский бизнесмен получил срок за подделку документы по сносу домов

В Нижегородской области индивидуальный предприниматель из Первомайска оказался под следствием за махинации при исполнении муниципальных контрактов по сносу аварийного жилья. Об этом сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области.

По имеющейся информации, мужчина заключил с администрацией одного из районов четыре договора в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". По бумагам он должен был снести старые дома и правильно утилизировать строительный мусор. Но вместо этого бизнесмен предоставил поддельные документы, касающиеся вывоза отходов.

В результате действий предпринимателя бюджету муниципалитета был нанесен ущерб более чем на 1,8 миллиона рублей. По факту мошенничества возбудили уголовное дело.

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Также ему назначили штраф — 60 тысяч рублей.

Нанесенный ущерб предприниматель возместил полностью.

Ранее сообщалось, что суд признал нижегородского предпринимателя виновным в мошенничестве при исполнении госконтракта на ремонт речного транспорта.

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Теги:
Нацпроект Приговор Уголовное дело
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