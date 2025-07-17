Приговор вынесли протаранившему яхту водителю катера в Нижнем Новгороде Происшествия

В Нижнем Новгороде суд вынес приговор по делу о ночном столкновении катера и парусного судна, в результате которого был нанесен ущерб на сумму свыше 3 миллионов рублей. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Напомним, инцидент произошел в августе 2023 года на реке Ока в районе метромоста. 43-летний нижегородец управлял катером Bayliner, несмотря на отсутствие прав и пребывание в состоянии алкогольного опьянения. На борту находился пассажир.

Во время движения судоводитель нарушил правила безопасности и допустил опасный маневр при обгоне парусно-моторного судна. В результате произошло столкновение, повлекшее значительные повреждения яхты.

Суд признал мужчину виновным по статье о нарушении правил эксплуатации маломерного судна, повлекшее крупный ущерб.

С учетом позиции государственного обвинителя Нижегородской транспортной прокуратуры, нарушителю назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Кроме того, он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 1 год и 6 месяцев.

Также суд удовлетворил гражданский иск собственника яхты и постановил взыскать с осужденного полную сумму причиненного материального ущерба.

Ранее сообщалось, что суд вынес приговор экс-сотруднику транспортной полиции, обвиняемого в получении взяток за ремонт катеров.