Приговор вынесли протаранившему яхту водителю катера в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде суд вынес приговор по делу о ночном столкновении катера и парусного судна, в результате которого был нанесен ущерб на сумму свыше 3 миллионов рублей. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
Напомним, инцидент произошел в августе 2023 года на реке Ока в районе метромоста. 43-летний нижегородец управлял катером Bayliner, несмотря на отсутствие прав и пребывание в состоянии алкогольного опьянения. На борту находился пассажир.
Во время движения судоводитель нарушил правила безопасности и допустил опасный маневр при обгоне парусно-моторного судна. В результате произошло столкновение, повлекшее значительные повреждения яхты.
Суд признал мужчину виновным по статье о нарушении правил эксплуатации маломерного судна, повлекшее крупный ущерб.
С учетом позиции государственного обвинителя Нижегородской транспортной прокуратуры, нарушителю назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Кроме того, он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 1 год и 6 месяцев.
Также суд удовлетворил гражданский иск собственника яхты и постановил взыскать с осужденного полную сумму причиненного материального ущерба.
Ранее сообщалось, что суд вынес приговор экс-сотруднику транспортной полиции, обвиняемого в получении взяток за ремонт катеров.
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