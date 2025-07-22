Более 155 килограммов опасного мяса изъяли в Нижегородской области Происшествия

Фото: Александр Воложанин

За первые шесть месяцев 2025 года специалисты Роспотребнадзора по Нижегородской области вместе с экспертами Центра гигиены и эпидемиологии проверили 912 образцов мясной продукции. Исследования проводились по целому ряду показателей: от микробиологических и физико-химических до паразитологических, радиологических и на наличие антибиотиков и ГМО.

Выяснилось, что часть продукции не соответствует установленным нормам. Так, в 5,5% образцов обнаружены микробиологические нарушения, в 9,9% — отклонения по физико-химическим параметрам, а в 9,7% — превышен уровень содержания антибиотиков.

При этом ни ГМО, ни радиоактивных веществ в мясе найдено не было.

Во время проверок также вскрылись нарушения в сфере технического регулирования. В некоторых случаях продавцы реализовывали продукцию с истекшим сроком годности или с нарушением условий хранения. Были зафиксированы и случаи продажи мяса, не соответствующего требованиям техрегламентов.

В результате с прилавков убрали 22 партии некачественной продукции — более 155 килограммов мяса.

Ответственные за нарушения лица уже привлечены к административной ответственности.

Ранее сообщалось, что зараженные восточной плодожоркой нектарины из Узбекистана выявили в Нижегородской области.