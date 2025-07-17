СК предупредил о массовых взломах аккаунтов в Telegram
Карту точек с бесплатным Wi-Fi создают в Нижегородской области
В каких округах Нижегородской области клещи нападают чаще всего
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
18 июля 2025 14:30  [46] Французская семья переехала из Новой Каледонии в Нижний Новгород
18 июля 2025 14:00  [108] Россельхознадзор выявил на нижегородских предприятиях продукцию из будущего
18 июля 2025 13:30  [118] Ремонт коллектора оставит Автозаводский район без воды почти на два дня
18 июля 2025 13:12  [134] Метростроевцы ускорили строительство монтажной камеры на площади Свободы
18 июля 2025 12:48  [148] Препятствия для автомобилей могут установить на Большой Покровской
18 июля 2025 12:37  [119] Добровольцем может стать каждый!
18 июля 2025 11:50  [175] Почему молодежь из других регионов выбирает Нижний Новгород для переезда
18 июля 2025 11:24  [171] Нижегородка фиктивно прописала мигрантов и попала под уголовное дело
18 июля 2025 10:44  [174] Погибшего на СВО Алексея Кольчатова проводили в последний путь в Борском округе
18 июля 2025 09:53  [135] На Автозаводской ТЭЦ установили новый трансформатор мощностью 63 тысячи кВа
Общество

Россельхознадзор выявил на нижегородских предприятиях продукцию из будущего

18 июля 2025 14:00  [108] Общество
Россельхознадзор выявил на нижегородских предприятиях продукцию из будущего

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области и Республике Марий Эл Россельхознадзор аннулировал 47 ветеринарных сопроводительных документов, в которых была указана авансовая дата выработки продукции. Об этом сообщили в межрегиональном управлении ведомства.

Нарушения зафиксированы в рамках ежедневного мониторинга. Наибольшее количество аннулированных документов связано с попытками оформить продукцию животного происхождения с датой производства, опережающей фактическую. Такие действия нарушают требования к прослеживаемости продукции и создают риски для безопасности потребителей.

Так, 16 июля 2025 года на предприятии ООО "ПОРТ СВ" в Нижегородской области уполномоченное лицо оформило электронные ветеринарные документы на пищевую продукцию, включая пасту болоньезе, удон с креветками, омлет по-английски и другие блюда, с датой выработки 17 июля. Продукция предназначалась для реализации в пределах региона.

Аналогичное нарушение выявлено 18 июля на ЗАО "Пивоваренный завод Лысковский", где ветеринарный врач оформил документы на жидкие пивные дрожжи с датой производства 19 июля 2025 года. Продукция была сразу отправлена в другой регион России.

В Республике Марий Эл 14 июля на площадке ООО "Птицефабрика Приволжская" ветеринарный специалист оформил документы на куриные яйца с будущей датой выработки. 

Во всех случаях предприятия вводили в оборот продукцию, фактическое производство которой еще не состоялось. Это нарушает правила оформления ветеринарных документов и влечет за собой утрату прослеживаемости.

По итогам проверок всем ответственным лицам вынесены официальные предупреждения. Россельхознадзор продолжит мониторинг для пресечения подобных нарушений.

Ранее сообщалось, что 15 положительных проб пищевой продукции выявили в Нижегородской области. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Продовольствие Россельхознадзор
Поделиться:
Новости по теме
11 июля 2025 11:39  [847] Зараженные вредителем нектарины из Узбекистана выявили в Нижегородской области
10 июля 2025 07:00  [767] Почти 75 кг санкционных сыров и хамона изъяли из магазинов Нижнего Новгорода
08 июля 2025 10:56  [600] 28 килограммов опасных фруктов выявили в аэропорту Нижнего Новгорода
08 июля 2025 09:43  [623] 57 деклараций на мясо и молоко отозвали в Нижегородской области из-за нарушений
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород провожал IX Горький fest: фоторепортаж
17 июля 2025 15:00Как Нижний Новгород провожал IX "Горький fest": фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных