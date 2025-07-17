Россельхознадзор выявил на нижегородских предприятиях продукцию из будущего Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области и Республике Марий Эл Россельхознадзор аннулировал 47 ветеринарных сопроводительных документов, в которых была указана авансовая дата выработки продукции. Об этом сообщили в межрегиональном управлении ведомства.

Нарушения зафиксированы в рамках ежедневного мониторинга. Наибольшее количество аннулированных документов связано с попытками оформить продукцию животного происхождения с датой производства, опережающей фактическую. Такие действия нарушают требования к прослеживаемости продукции и создают риски для безопасности потребителей.

Так, 16 июля 2025 года на предприятии ООО "ПОРТ СВ" в Нижегородской области уполномоченное лицо оформило электронные ветеринарные документы на пищевую продукцию, включая пасту болоньезе, удон с креветками, омлет по-английски и другие блюда, с датой выработки 17 июля. Продукция предназначалась для реализации в пределах региона.

Аналогичное нарушение выявлено 18 июля на ЗАО "Пивоваренный завод Лысковский", где ветеринарный врач оформил документы на жидкие пивные дрожжи с датой производства 19 июля 2025 года. Продукция была сразу отправлена в другой регион России.

В Республике Марий Эл 14 июля на площадке ООО "Птицефабрика Приволжская" ветеринарный специалист оформил документы на куриные яйца с будущей датой выработки.

Во всех случаях предприятия вводили в оборот продукцию, фактическое производство которой еще не состоялось. Это нарушает правила оформления ветеринарных документов и влечет за собой утрату прослеживаемости.

По итогам проверок всем ответственным лицам вынесены официальные предупреждения. Россельхознадзор продолжит мониторинг для пресечения подобных нарушений.

Ранее сообщалось, что 15 положительных проб пищевой продукции выявили в Нижегородской области.