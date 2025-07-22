Метростроители проверяют прочность грунта на "Площади Свободы"

На строительной площадке будущей станции метро "Площадь Свободы" продолжаются испытания грунта, который ранее усилили с помощью современных технологий. О проводимых работах сообщается в телеграм-канале "МетроНН".
Чтобы обеспечить надежность основания, специалисты залили 5300 свай методом струйной цементации — технологии Jet Grouting.
Сейчас инженеры изучают, насколько эффективно сработала эта "вакцинация" почвы.
Испытания проходят сразу по нескольким направлениям. В грунт между цементно-грунтовыми элементами погружают специальный зонд, чтобы замерить его сопротивление. Затем с помощью гидравлического домкрата нагружается свая, а приборы фиксируют, как она деформируется под давлением на каждом этапе.
Как пояснил начальник группы лабораторного сопровождения ГК "Моспроект-3" Дмитрий Новоселов, в ходе изысканий выяснилось, что почвы в этом районе избыточно увлажнены. Поэтому проектировщики изначально предусмотрели усиление котлована. Всего предусмотрено три типа испытаний: статическое зондирование грунта, которое показывает его несущую способность, испытания прочности самих свай, а также штамповые испытания грунта между ними.
Все эти исследования проводят специалисты геологической компании, чтобы убедиться в надежности подземного основания будущей станции. Применение технологии Jet Grouting позволяет значительно повысить прочность слабых грунтов и снизить риски при строительстве.
Ранее сообщалось, что на площади Свободы активно продвигается строительство монтажной камеры для щитов, которые будут использоваться при проходке тоннеля в сторону станции "Горьковская".
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+