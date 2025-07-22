Метростроители проверяют прочность грунта на "Площади Свободы" Общество

На строительной площадке будущей станции метро "Площадь Свободы" продолжаются испытания грунта, который ранее усилили с помощью современных технологий. О проводимых работах сообщается в телеграм-канале "МетроНН".

Чтобы обеспечить надежность основания, специалисты залили 5300 свай методом струйной цементации — технологии Jet Grouting.

Сейчас инженеры изучают, насколько эффективно сработала эта "вакцинация" почвы.

Испытания проходят сразу по нескольким направлениям. В грунт между цементно-грунтовыми элементами погружают специальный зонд, чтобы замерить его сопротивление. Затем с помощью гидравлического домкрата нагружается свая, а приборы фиксируют, как она деформируется под давлением на каждом этапе.

Как пояснил начальник группы лабораторного сопровождения ГК "Моспроект-3" Дмитрий Новоселов, в ходе изысканий выяснилось, что почвы в этом районе избыточно увлажнены. Поэтому проектировщики изначально предусмотрели усиление котлована. Всего предусмотрено три типа испытаний: статическое зондирование грунта, которое показывает его несущую способность, испытания прочности самих свай, а также штамповые испытания грунта между ними.

Все эти исследования проводят специалисты геологической компании, чтобы убедиться в надежности подземного основания будущей станции. Применение технологии Jet Grouting позволяет значительно повысить прочность слабых грунтов и снизить риски при строительстве.

Ранее сообщалось, что на площади Свободы активно продвигается строительство монтажной камеры для щитов, которые будут использоваться при проходке тоннеля в сторону станции "Горьковская".