Сотрудников научной организации обвиняют в махинациях с премиями в Сарове Происшествия

В Сарове возбуждено уголовное дело против двух бывших сотрудников научной организации. Их подозревают в том, что они использовали свое служебное положение ради личной выгоды, сообщает СУ СК РФ по Нижегородской области.

По данным следствия, с 2017 по 2024 год начальник лаборатории и руководитель управления тематического планирования и экономики действовали заодно. Они регулярно инициировали начисление завышенных премий своим подчиненным, а затем требовали вернуть часть этих денег.

Как установили следователи, начальник лаборатории давал сотрудникам незаконные указания отдавать ему часть премиальных. Полученные средства он тратил по своему усмотрению, а также делился ими со своим сообщником.

После проверки обоим фигурантам предъявили обвинения.

Один из мужчин заключен под стражу, второй находится под подпиской о невыезде и обязан соблюдать надлежащее поведение.

Следствие продолжает выяснять все детали этого дела, в том числе, возможные дополнительные эпизоды незаконной деятельности.

Ранее сообщалось, что экс-мэр Чкаловска Александр Кудряшов вновь предстанет перед судом из-за превышения должностных полномочий, и дело направлено в суд. Об этом сообщили в прокуратуре и следственном комитете по региону.