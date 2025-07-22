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Происшествия

ФСБ задержала исполнительного директора сахарного завода в Сергаче

22 июля 2025 14:15  [183] Происшествия
ФСБ задержало исполнительного директора сахарного завода в Сергаче

Сотрудники УФСБ по Нижегородской области вместе с представителями Россельхознадзора выявили серьезное нарушение на "Сергачском сахарном заводе".

По информации ведомства, исполнительный директор предприятия подозревается в том, что организовал незаконный вывоз отходов производства (свекловичного жома и остатков сахарной свеклы) на сельскохозяйственные земли в черте города Сергач. 

По закону такие отходы подлежат утилизации, но вместо этого они оказались на участке площадью около 11 гектаров. В результате почва оказалась загрязнена, в том числе мышьяком. 

Специалисты Росприроднадзора, проводившие проверку, подтвердили, что свекловичный жом относится к пятому классу опасности. По итогам лабораторных исследований и расчетов ущерб окружающей среде оценили более чем в 264 млн рублей. 

Напомним, Следственное управление СК России по Нижегородской области возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ. Сейчас продолжаются оперативные мероприятия, чтобы выяснить все детали произошедшего. 

Загрязненный участок требует полной рекультивации. Специалисты уже разрабатывают меры, которые помогут вернуть земле пригодность для выращивания культур.

Ранее сообщалось, что МБУ "Благоустройство города" из Семёнова должен выплатить более 4,1 млн рублей за ущерб, нанесённый почвам. 

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Теги:
Уголовное дело ФСБ Экология
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