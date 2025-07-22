Три дома для переселенцев в Нижнем Новгороде достроят к концу года Общество

Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

В Нижнем Новгороде продолжают строить дома для переселения из аварийного жилья.

Строительство дома в Сормовском районе, предназначенного для расселения ветхого фонда, проинспектировал мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. О визите на объект он рассказал в своем телеграм-канале.

В 2023 году после восьмилетнего перерыва в областном центре была возобновлена практика строительства муниципальных домов для жителей аварийных построек.

Дом на улице Зайцева уже находится в высокой степени готовности. Возведены все 10 этажей, завершается кладка наружных и внутренних стен, устанавливаются окна, монтируются инженерные системы. Также начаты кровельные и отделочные работы. В некоторых из 189 будущих квартир уже ведётся штукатурка стен.

Кроме того, ещё два муниципальных многоквартирных дома строятся в Автозаводском и Приокском районах. Подрядчики соблюдают сроки, и новое жильё планируется сдать в конце этого или начале следующего года.

Городские власти рассчитывают, что в результате реализации проекта нижегородцы получат 559 новых квартир с отделкой.

Ранее сообщалось, что проект переселения граждан из ветхого и аварийного жилья ведется в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни",