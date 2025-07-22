Роботизированную линию упаковки запустили на шахунском молокозаводе Экономика

Фото: пресс служба "Руслакто"

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян 21 июля посетил Шахунский округ с рабочим визитом. В рамках поездки он принял участие в запуске новой роботизированной линии по паллетированию продукции на Шахунском молочном заводе, а также ознакомился с ходом строительства первых домов по государственной программе "Комплексное развитие сельских территорий" (КРСТ).

На реализацию проекта по запуску автоматизированной линии было направлено 52 миллиона рублей инвестиций. Новое оборудование значительно повышает скорость и точность упаковки продукции на паллетах, что способствует лучшей сохранности при транспортировке.

Андрей Саносян отметил, что агрохолдинг "Руслакто" является одним из наиболее активных инвесторов в агропромышленный комплекс Нижегородской области. По его словам, за последние пять лет компания вложила около пяти миллиардов рублей в различные проекты, и в ходе встречи обсуждались планы по дальнейшим инвестициям в размере порядка шести миллиардов рублей до 2030 года. Все эти инициативы будут реализованы на территории Шахунского округа и включают также социально значимые направления.

Средства планируется направить на создание агрокластера "Северная долина". В его состав войдут проекты по строительству ферм на 2,4 тысячи голов крупного рогатого скота, модернизация мощностей молочного завода, вовлечение в сельхозоборот около 2 тысяч гектаров ранее неиспользуемых земель, закупка техники, развитие агроклассов и обновление материально-технической базы аграрного колледжа. На базе колледжа уже создан образовательный кластер в рамках федеральной программы "Профессионалитет" нацпроекта "Молодёжь и дети".

Одним из направлений развития территории станет строительство жилого микрорайона из 20 домов. Сейчас по линии программы КРСТ возводятся первые три дома площадью по 73 квадратных метра каждый. В строительстве применяются домокомплекты заводского изготовления, что позволяет ускорить процесс. Завершение работ и сдача объектов в эксплуатацию намечены на ноябрь 2025 года.

Параллельно планируется развитие инфраструктуры для агротуризма. Генеральный директор управляющей компании "Руслакто" Александр Маликов подчеркнул, что холдинг ориентирован на устойчивое и комплексное развитие. Он отметил, что компания не только создает комфортные рабочие места, но и заботится о будущем — в том числе о том, чтобы молодые специалисты, обучающиеся в агроклассах и колледже, оставались работать в родном регионе. Для этого активно развиваются партнерства с образовательными учреждениями и строится жильё.

Андрей Саносян подтвердил готовность региональных властей оказывать всестороннюю поддержку проектам, реализуемым в округе. Он напомнил, что Шахунский молочный завод перерабатывает более 30% всего молока в регионе и играет ключевую роль в экономике округа. Поэтому область будет максимально содействовать реализации инициатив агрохолдинга, поскольку они приносят выгоду и предприятию, и местным жителям, и региону в целом.

Одним из ключевых факторов развития северных территорий станет газификация. Первый этап подключения Шахуньи к газу планируется завершить к концу 2025 года. Этот проект реализуется в рамках программы газоснабжения и газификации Нижегородской области, подписанной губернатором Глебом Никитиным и председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером в 2021 году.

Врио главы местного самоуправления Шахунского округа Алексей Смирнов отметил, что жители с нетерпением ждут газификации, поскольку это даст мощный импульс развитию как действующих предприятий, так и привлечению новых инвесторов.