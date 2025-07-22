Мошенники начали звонить россиянам от лица сотрудников маркетплейсов Общество

В последнее время мошенники активизировались, разработав новую схему обмана. Они выдают себя за сотрудников маркетплейсов и курьерских служб, чтобы выманить у людей конфиденциальную информацию и деньги. Об этом сообщает телеканал "360".

Злоумышленники звонят россиянам и представляются работниками известных маркетплейсов или курьерских компаний. Они сообщают, что на имя человека уже оформлен оплаченный заказ, который необходимо забрать. Для этого они просят собеседника назвать удобное время и подтвердить свою личность, предоставив код из SMS-уведомления. Этот код мошенники затем используют для доступа к личному кабинету пользователя на маркетплейсе или для подтверждения операций с его банковским счётом.

Кроме того, мошенники звонят клиентам, выдавая себя за сотрудников службы поддержки, и сообщают о различных проблемах, связанных с оплатой, доставкой или оформлением заказа. Чтобы "оказать помощь" клиенту, злоумышленники убеждают его установить программное обеспечение для удалённого управления, что позволяет им получить полный доступ к устройству и данным клиента.

Иногда жертв просят перейти по ссылке, которая ведёт на поддельный сайт, созданный для сбора личных данных. Злоумышленники могут использовать различные психологические приёмы, чтобы убедить людей сообщить код или перейти по ссылке. В случае отказа они угрожают заблокировать аккаунт пользователя на маркетплейсе и уничтожить посылку.

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