Минтранс РФ направил спецтехнику для ликвидации аварии на Городецком гидроузле Общество

В Министерстве транспорта России сформирован оперативный штаб, который займется координацией восстановительных работ на Городецком гидроузле в Нижегородской области. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале ведомства.

Пока навигация по Волге в этом районе временно приостановлена. Сроки ее возобновления будут определены после завершения комплекса инженерных и исследовательских мероприятий.

На месте происшествия уже сосредоточена необходимая техника. В работах задействованы 17 самосвалов, баржа с буксиром, кран и экскаваторы, оснащенные гидромолотами. Эти машины будут использоваться для демонтажа поврежденной конструкции, которая в данный момент препятствует прохождению судов.

Параллельно проводится обследование поврежденного участка. Известно, что ширина шлюза составляет около 30 метров, а часть разрушенного оголовка выступает над поверхностью воды примерно на 2 метра. Именно эту часть конструкции предстоит демонтировать в первую очередь.

К обследованию объекта 23 июля присоединится водолазная группа. Специалисты исследуют подводную часть сооружения, и от результатов их работы будет зависеть, когда Росморречфлот сможет издать распоряжение о возобновлении судоходства.

В ведомстве отмечают, что ситуация находится под постоянным контролем.

Напомним, что прокуратура взяла на контроль круизные компании после аварии на Городецком гидроузле.