Прокуратура контролирует круизные компании после аварии на Городецком гидроузле Общество

Фото: Александр Воложанин

Нижегородская транспортная прокуратура усилила контроль за работой круизных компаний из-за временных ограничений движения судов через Городецкий гидроузел.

Напомним, 22 июля произошло частичное разрушение конструкции на Городецком гидроузле. На участке между шлюзами №15 и №16 обрушился оголовок, в результате чего была затоплена строящаяся камера шлюза 15А.

Ведомство проверяет, насколько качественно пассажирские перевозчики выполняют свои обязательства перед туристами, чьи маршруты могли измениться или задержаться.

Чтобы пассажиры могли оперативно сообщать о проблемах, на пристани Галанино в Городце работает мобильная приемная прокуратуры. Там можно получить консультацию или оставить жалобу.

Надзор за ситуацией будет продолжаться до тех пор, пока движение судов через гидроузел полностью не восстановят.

Ранее сообщалось, что туристические компании Нижегородской области пересматривают планы маршрутов для круизных пассажиров.