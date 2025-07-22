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Общество

Нижегородское метро отказывается от жетонов

23 июля 2025 13:00  [5] Общество
Нижегородское метро отказывается от жетонов

Фото: Александр Воложанин

В нижегородском метро стремительно сокращают использование металлических жетонов для оплаты проезда. Им на смену приходят бумажные талоны с QR-кодами. Об этом сообщает телеграм-канал "МетроНН".

Такие талоны теперь выдают в кассах и используют для прохода через турникеты.

Сотрудники метрополитена поясняют, что предприятие переходит на обновленную систему оплаты проезда. Жетоны пока еще действуют, так как не выведены из оборота, но на станциях их уже мало.

Эксперты подчеркивают, что переход к электронным способам оплаты идет уже несколько лет. 

Тем, кто ценит жетоны как памятный символ или коллекционный предмет, стоит поспешить - на станции "Канавинская" пока еще работает автомат по их продаже.

Кроме QR-билетов, оплатить поездку можно транспортной картой "Ситикард", банковской картой, смартфоном или "улыбкой".

Ранее сообщалось, что на строительной площадке будущей станции метро "Площадь Свободы" проходят испытания укрепленного грунта.

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Теги:
Деньги Метро
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