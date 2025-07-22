Просрочка по ипотеке в Нижегородской области выросла на 27%

В Нижегородской области за первые пять месяцев 2025 года значительно увеличилась сумма просроченных ипотечных кредитов.
По данным Центробанка России, с начала года задолженность выросла на 27% — с 1,1 до 1,4 млрд рублей.
Регион демонстрирует устойчивую тенденцию к росту проблемных долгов по жилищным займам. Центробанк отмечает, что объем просроченной задолженности увеличивается ежемесячно начиная с июля 2024 года.
К категории просроченной задолженности регулятор относит кредиты, по которым заемщики не вносили платежи на протяжении 90 дней и более.
Ранее сообщалось, что Нижегородская область заняла 65-е место в рейтинге регионов России по уровню развития ипотечного кредитования в 2025 году.
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