Просрочка по ипотеке в Нижегородской области выросла на 27% Экономика

В Нижегородской области за первые пять месяцев 2025 года значительно увеличилась сумма просроченных ипотечных кредитов.

По данным Центробанка России, с начала года задолженность выросла на 27% — с 1,1 до 1,4 млрд рублей.

Регион демонстрирует устойчивую тенденцию к росту проблемных долгов по жилищным займам. Центробанк отмечает, что объем просроченной задолженности увеличивается ежемесячно начиная с июля 2024 года.

К категории просроченной задолженности регулятор относит кредиты, по которым заемщики не вносили платежи на протяжении 90 дней и более.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область заняла 65-е место в рейтинге регионов России по уровню развития ипотечного кредитования в 2025 году.