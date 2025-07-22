Нижегородка погасила долги после неожиданной встречи с приставом в кафе

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В Шарангском районе Нижегородской области судебный пристав случайно обнаружила должницу по налогам, которая скрывалась от исполнения обязательств, работая неофициально в одном из кафе. Об этом сообщила пресс-служба ГУФССП России по региону.
Отмечается, что в отношении 65-летней жительницы района было возбуждено семь исполнительных производств на общую сумму 286 тысяч рублей. Женщина в течение года не выплачивала налоги, и после поступления документов в службу судебных приставов в отношении неё были приняты меры: арестованы денежные средства, запрещены регистрационные действия с автомобилем ВАЗ и введено ограничение на выезд за границу.
Поскольку должница не имела официального трудоустройства и уклонялась от контакта с приставом, сотрудники ведомства выехали по её адресу с целью ареста имущества. Однако по месту жительства они обнаружили лишь пустое помещение.
Ситуацию изменила случайность и внимательность пристава. Проходя мимо одного из городских кафе, судебный пристав заметила припаркованный автомобиль должницы. Внутри заведения обнаружилась и сама женщина — она работала там неофициально. Ей было вручено уведомление о применении принудительных мер взыскания.
На следующий день нижегородка полностью оплатила задолженность, включая исполнительский сбор в размере около 17 тысяч рублей. После этого все ограничения были сняты, а исполнительные производства завершены.
Ранее в управлении рассказали, что чужой долг стал причиной опоздания молодоженов на свадьбу.
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